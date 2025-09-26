Καιρός Πρόγνωση καιρού ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία)

«Σήμα για 100 τόνους νερού την Κυριακή»: Μεγάλη προσοχή σε συγκεκριμένες περιοχές

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου.

Για κακοκαιρία που θα παρουσιάσει εμμονή με καταιγίδες για αρκετές ώρες, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, με αφορμή το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του: «Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα…»

Ειδικότερα, ο κ. Τσατραφύλλιας τονίζει: Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο , Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».

Και καταλήγει: «Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη Θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές».

Η προειδοποίηση Κολυδά

Νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, προειδοποίησε ότι το καιρικό σκηνικό θα αλλάξει στην χώρα μας λόγω της διαταραχής (trough) στη νότια Ιταλία.

Από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (27/9) και την Κυριακή θα επηρεαστούν η Μεσσηνία, η Ηλεία και η Αχαΐα. Προσοχή χρειάζεται στην δυτική Στερεά Ελλάδα, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από την κακοκαιρία. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες θα πέσουν αισθητά, λόγω και των ισχυρών βοριάδων.

