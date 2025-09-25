Καιρός Πρόγνωση καιρού Θοδωρής Κολυδάς Κακοκαιρία ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία)

Κολυδάς για κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή - Έντονη αίσθηση κρύου από το Σ/Κ

Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει κατά πέντε βαθμούς μετά το Σάββατο, αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Φωτό: ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Την εκτίμησή του για την επερχόμενη φθινοπωρινή μεταβολή του καιρού, έδωσε ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στα social media.

Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος, από το απόγευμα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, χρειάζεται προσοχή σε δυτική Ελλάδα, «κυρίως στους νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας και Αχαΐας».

«Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά. Ίσως και καθόλου. Γεγονός είναι ότι από Κυριακή και μετά ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός. Οι θερμοκρασίες σε πτώση κατά 5 περίπου βαθμούς και η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη καθώς θα πνέουν ισχυροί βοριάδες. Ανεμοι τοπικά από Παρασκευή στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου», σημειώνει ο πρώην διευθυντής του ΕΜΚ της ΕΜΥ.

