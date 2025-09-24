«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια: Φθινόπωρο διαρκείας και φόβος για πλημμυρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες

Τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές πλημμύρες έκρουσε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο μετεωρολόγος ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα από το Σάββατο έως την Κυριακή το απόγευμα. «Ευελπιστώ μεγάλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου ,του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας», προσθέτει.

Από την Κυριακή και τη Δευτέρα οι βροχές αναμένεται να επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη του μετεωρολόγου. Ωστόσο, οι βροχές αυτές θα είναι «ευεργετικές και ακίνδυνες».

Τέλος, υπογραμμίζει ότι η Αττική, η Θράκη και το Αιγαίο ενδέχεται να μην επηρεαστούν από τις καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι 8 βαθμούς Κελσίου

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Γ. Τσατραφύλλια. Ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που σημαίνει ότι κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα έχει... δροσούλα.

Για όλα φταίει ο «εμποδιστής Ρεξ»

Ο «εμποδιστής Ρεξ» πήρε το όνομά του από τον επιστήμονα που πρωτο-μελέτησε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και συγκεκριμένα στον Αμερικανό Μετεωρολόγο Daniel Rex.

Στους χάρτες που δημοσίευσε πριν από λίγες μέρες ο μετεωρολόγος «ο εμποδιστής «Ρεξ» μοιάζει αρκετά με τον πιο οικείο μας «Ωμεγα» εμποδιστή, με τη διαφορά ότι ο «Ρεξ» εμποδιστής μπορεί να ανατροφοδοτεί ένα βαρομετρικό χαμηλό γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης.

Έτσι λοιπόν στους χάρτες του προγνωστικού μας συστήματος παρατηρούμε τον αντικυκλώνα με το γράμμα «Υ» όπου οδηγεί τις αέριες μάζες να γυρίζουν γύρω από αυτόν κατά τη φορά κίνησης του ρολογιού (βόρειο ημισφαίριο). Από την άλλη με το γράμμα «Χ» παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό νοτιότερα αυτού του αντικυκλώνα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο βαρομετρικών συστημάτων οδηγεί ψυχρό αέρα στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα προς το βαρομετρικό χαμηλό με αποτέλεσμα την ανατροφοδότησή του.

Αν σε αυτό το γεγονός συνυπολογίσουμε και τις πολύ θερμές θάλασσές μας (λόγω εποχής) καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό».