Καιρός: Το φθινόπωρο έρχεται για να μείνει - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Αλλάζει τις επόμενες μέρες το καιρικό σκηνικό, καθώς το Φθινόπωρο έρχεται για να μείνει.

Από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου πέφτει ο υδράργυρος, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ωστόσο, για λίγα 24ωρα ακόμα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Κατά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της δυτικής Κρήτης.

Στο Ιόνιο λίγες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Υπενθυμίζουμε ότι ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει μιλήσει σε ανάρτησή του για τον «εμποδιστή Ρεξ», μια «μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα» μπορεί να φέρει «ακραίο καιρό» στην Ευρώπη, ενώ αυτή η ατμοσφαιρική κυκλοφορία εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας. Ωστόσο, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός για τις βροχές του Σαββατοκύριακου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Στο Ιόνιο λίγες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 με 32 και στις Σποράδες έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής Κρήτης.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 26 με 27 και στην Κρήτη τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη και την Παρασκευή

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αρχικά. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, όμως από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.