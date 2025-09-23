Έρχεται επικίνδυνη κακοκαιρία: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τον «εμποδιστή Ρεξ»

Χαλάει ο καιρός, όπως όλα δείχνουν, τις επόμενες ημέρες, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου χαρακτηρίζοντας επικίνδυνη την επικείμενη κακοκαιρία.

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που διαμορφώνεται στην Ευρώπη και ενδέχεται να επηρεάσει και τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φαινόμενο του λεγόμενου «εμποδιστή Ρεξ» πρόκειται για έναν ισχυρό αντικυκλώνα που αναπτύσσεται στη βόρεια Ευρώπη και «μπλοκάρει» την κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι θα μείνει για αρκετές ημέρες στην ίδια γεωγραφική θέση.

Μάλιστα, ο ίδιος εξηγεί ότι ο αντικυκλώνας στέλνει ψυχρότερο αέρα από τη βόρεια Ευρώπη, ενώ το χαμηλό αλληλεπιδρά με θερμές θαλάσσιες εκτάσεις. Αυτή η αλληλεπίδραση οδηγεί σε μια «εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα» με κίνδυνο να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο μετεωρολόγος επεσήμανε ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις.

Ολόκληρη η ανάρτηση Μαρουσάκη

«Εμποδιστής "Ρεξ"

Με το γράμμα "Υ" αποτυπώνεται ο εκτεταμένος αντικυκλώνας προς τη βόρεια Ευρώπη.

Με το γράμμα "Χ" το βαρομετρικό χαμηλό στο οποίο θα κλείσει τον δρόμο ο αντικυκλώνας που αναφέραμε παραπάνω με αποτέλεσμα να μείνει για αρκετές ημέρες στην ίδια γεωγραφική έκταση.

Από τη μία ο αντικυκλώνας στέλνει ψυχρότερο αέρα από τη βόρεια Ευρώπη προς το βαρομετρικό χαμηλό και από την άλλη το βαρομετρικό χαμηλό αλληλεπιδρά με θερμές θαλάσσιες εκτάσεις.

Η παραπάνω αλληλεπίδραση διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό.

Η μελέτη μας έχει ήδη στραφεί σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας.

Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις.»