Καιρός: Πότε έρχεται ο «εμποδιστής Ρεξ» που τερματίζει την ανομβρία - Δυναμική φθινοπωρινή είσοδος

Μέχρι τώρα οι καιρικές συνθήκες δεν συμβάδιζαν με την εποχή που διανύουμε. Αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό με τα μελτέμια που κυριάρχησαν τα τελευταία 24ωρα στην πλευρά του Αιγαίου, αλλά και με την ανομβρία.

Όμως, φτάνει ο «εμποδιστής Ρεξ», ο οποίος ενδέχεται να φέρει και την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία του Φθινοπώρου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Κάτι αλλάζει, λοιπόν, στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, επισημαίνει ο μετεωρολόγος, γεγονός που ίσως προκαλέσει τα «πρωτοβρόχια» προς το τέλος της εβδομάδας.

Ο «εμποδιστής Ρεξ» πήρε το όνομά του από τον επιστήμονα που πρωτο-μελέτησε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και συγκεκριμένα στον Αμερικανό Μετεωρολόγο Daniel Rex.

«Καμπανάκι» για επικίνδυνο καιρό

Στους χάρτες που δημοσίευσε ο μετεωρολόγος «ο εμποδιστής «Ρεξ» μοιάζει αρκετά με τον πιο οικείο μας «Ωμεγα» εμποδιστή, με τη διαφορά ότι ο «Ρεξ» εμποδιστής μπορεί να ανατροφοδοτεί ένα βαρομετρικό χαμηλό γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης.

Έτσι λοιπόν στους χάρτες του προγνωστικού μας συστήματος παρατηρούμε τον αντικυκλώνα με το γράμμα «Υ» όπου οδηγεί τις αέριες μάζες να γυρίζουν γύρω από αυτόν κατά τη φορά κίνησης του ρολογιού (βόρειο ημισφαίρειο). Από την άλλη με το γράμμα «Χ» παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό νοτιότερα αυτού του αντικυκλώνα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο βαρομετρικών συστημάτων οδηγεί ψυχρό αέρα στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα προς το βαρομετρικό χαμηλό με αποτέλεσμα την ανατροφοδότησή του.

Αν σε αυτό το γεγονός συνυπολογίσουμε και τις πολύ θερμές θάλασσές μας (λόγω εποχής) καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό».

Πότε αλλάζει το τοπίο του καιρού

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το καιρικό σκηνικό πρόκειται να αλλάξει από την Κυριακή και στις αρχές της νέας εβδομάδας. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες θα γίνει ξεκάθαρο πότε θα γίνει η «δυναμική είσοδος» του Φθινοπώρου.