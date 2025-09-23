Επιφυλακτικός για τις βροχές του Σαββατοκύριακου ο Κολυδάς - «Kαλοκαιρία και όχι κακοκαιρία»

Μπορεί ο καιρός να δείχνει τάσεις φθινοπωρινής ανατροπής, όμως η εικόνα παραμένει «θολή» και γεμάτη «ίσως». Οι προγνώσεις αλλάζουν, οι γνώμες διαφέρουν και οι ειδικοί τονίζουν πως είναι ακόμα νωρίς για οριστικά συμπεράσματα. Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη ενός συστήματος που ενδέχεται να επηρεάσει τη χώρα μας, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα για την τροχιά και την έντασή του.

Πιο συγκεκριμένα ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, έκανε μια νέα ανάρτηση στο Χ για τον καιρό και την κακοκαιρία που έρχεται σημειώνοντας πως « τα προγνωστικά μοντέλα για τις βροχοπτώσεις που αναμένονται το διήμερο Κυριακής – Δευτέρας, εμφανίζονται αντιφατικά». Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι εκτιμήσεις που δίνουν τα μοντέλα ECMWF και GFS παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές.

Παράλληλα, ο κ. Κολυδάς επισημαίνει ότι τα περισσότερα συστήματα αυτή την εποχή θα πρέπει να θεωρούνται περισσότερο «καλοκαιρινά φαινόμενα» παρά πραγματική κακοκαιρία, με την τελική ενημέρωση να παραμένει στην αρμοδιότητα της ΕΜΥ.

Την ίδια στιγμή, συστήνει προσοχή σε όσους ταξιδεύουν, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά την Τετάρτη.

Νωρίτερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης είχε κάνει μια ανάρτηση σημειώνοντας πως «μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα» μπορεί να φέρει «ακραίο καιρό» στην Ευρώπη, ενώ αυτή η ατμοσφαιρική κυκλοφορία εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας.

Δείτε την ανάρτηση:

«ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ …

Αν επιλέξετε την πλατφόρμα @Windycom με το μοντέλο ECMWF θα διαπιστώσετε και μόνοι σας οτι ο αθροιστικός υετός θα είναι υπολογίσιμος για το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας σε πολλές περιοχές της χώρας, με σχετικά λίγα ύψη βροχής στην Αθήνα.

Το GFS αντίθετα προβλέπει πολύ λίγα ύψη βροχής στις περισσότερες περιοχές για το ίδιο χρονικό διαστημα και μόνο στα Δυτικά δίνει κάπως υψηλότερα.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ “ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΥΣ”: Ναι κάτι αλλάζει από το Σαββατοκύριακο, αλλά ακόμη είναι νωρίς για συμπεράσματα. Μετά την Τετάρτη θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει το προγνωστικό πεδίο.

Ε, και να μη το ξεχάσω! Κάθε σύστημα που έρχεται τέτοια εποχή, μάλλον πρέπει να αντιμετωπίζεται ως “καλοκαιρία” αντί για κακοκαιρία που πολλοί γράφουν!

Αν πρόκειται περί πραγματικής κακοκαιρίας η #ΕΜΥ θα μας ενημερώσει αρμοδίως»