Άλλαξε ο καιρός: Δείτε ποιες περιοχές είχαν μονοψήφιες θερμοκρασίες το πρωί

Μονοψήφιες ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, αλλά και στα οροπέδια της Κρήτης με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο Τζερμιάδο Λασιθίου με 5,1 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo, οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες ήταν οι εξής:

Meteo.gr

Σημειώνεται ότι σε σταθμούς του δικτύου που λειτουργούν σε χιονοδρομικά κέντρα και ορεινά καταφύγια (δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα) καταγράφηκαν ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες, με την απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία των σταθμών του δικτύου να καταγράφεται στο Σέσι Παρνασσού με -3,8 °C.

Το φθινόπωρο μπαίνει κι επισήμως το Σαββατοκύριακο

Σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή διανύουμε τις τελευταίες «καλοκαιρινές» - από άποψη καιρικών συνθηκών - ημέρες. Μάλιστα, η αλλαγή του καιρού θα συνοδεύεται από πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές καταιγίδες κυρίως στην περιοχή του Ιονίου και της Δυτικής Ελλάδας. Λόγω των ισχυρών καταιγίδων υπάρχει κίνδυνος για μεγάλο όγκο νερού στις περιοχές αυτές.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.



Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.