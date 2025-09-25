Συναγερμός Κλέαρχου Μαρουσάκη για την κακοκαιρία: «Ακραία επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα»

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει άρδην τις επόμενες ώρες και ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν τη χώρα μας. Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να συνθέσουν την εικόνα της κακοκαιρίας που βρίσκεται προ των πυλών ή που ήδη έχει κάνει την εμφάνισή της σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, όπου ο υδράργυρος έπεσε σε μονοψήφια νούμερα.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει εξάλλου ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος κάνει λόγο για «ακραία επικίνδυνο καιρό», σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποιεί για την ισχυρή βαροβαθμίδα που αναπτύσσεται προς την πλευρά του Αιγαίου, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των βοριάδων, ενώ μιλά για οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό-νότιο Ιόνιο, το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

«ΑΚΡΑΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

Το προγνωστικό μας σύστημα έχει αρχίσει πλέον και διαμορφώνει με αρκετά καλή εικόνα για το κύμα κακοκαιρίας που έχουμε μπροστά μας κι έτσι μπορούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

1. Από σήμερα το απόγευμα αναπτύσσεται ισχυρή βαροβαθμίδα προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων οι οποίοι το διάστημα Παρασκευή - Σάββατο θα προσεγγίζουν και τα επίπεδα θυέλλης σε εντάσεις με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας (αυξημένες πιθανότητες για απαγορευτικό).

2. Από τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό - νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει.

Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής.

3. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς από τις εκεί θαλάσσιες εκτάσεις μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών).

Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα που αποτυπώνουν όσα αναλύσαμε παραπάνω.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα!».