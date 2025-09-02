Τι κρύβει το φετινό φθινόπωρο; Η εκτίμηση των προγνωστικών μοντέλων για βροχές, θερμοκρασία, κακοκαιρίες

Φέτος, όλα δείχνουν πως το φθινόπωρο θα είναι... λίγο αλλιώτικο απ’ τα συνηθισμένα! Οι πρώτες προβλέψεις αφήνουν να εννοηθεί ότι ο καιρός δεν θα βιαστεί να φορέσει τα «χειμωνιάτικά» του, καθώς οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε ψηλά για την εποχή επίπεδα και οι βροχές –τουλάχιστον στις αρχές και σε κάποιες περιοχές– δεν πρόκειται να εμφανιστούν σύντομα.

Πιο συγκεκριμένα όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφυλλιάς με ανάρτησή του στο Facebook, τα μοντέλα δείχνουν μια τάση για υψηλότερες θερμοκρασίες και λιγότερες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Παράλληλα, οι θάλασσες αναμένεται να παραμείνουν θερμότερες από το φυσιολογικό, κάτι που μπορεί να παίξει ρόλο στην ένταση των συστημάτων που θα μας επηρεάσουν.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφυλλιάς δεν παραλείπει να υπενθυμίσει πως οι εποχικές προβλέψεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη, καθώς δεν αποτελούν απόλυτες προβλέψεις αλλά εκτιμήσεις με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά, έχουν τη σημασία τους και, όσο περνά ο καιρός, γίνονται όλο και πιο αξιόπιστες.

Δείτε την ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Σήμα για πιο ζεστό Φθινόπωρο και με λιγότερες βροχοπτώσεις δίνουν τα αριθμητικά μοντέλα…



Τι δείχνουν οι εποχικές προγνώσεις από 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φετινό φθινόπωρο στην Ελλάδα; Επιγραμματικά:

-Οι βροχοπτώσεις θα είναι λιγότερες στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

-H θερμοκρασία θα είναι πιο υψηλή κατά περίπου έναν βαθμό σε σχέση με τα κανονικά.

-Υπάρχει τάση για λιγότερες και πιο ήπιες κακοκαιρίες.

-Αυξημένη πιθανότητα για πιο ζεστές θάλασσες σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Δεδομένης της ενίσχυσης του μηχανισμού εξάτμισης από την εξέλιξη αυτή, δεν αποκλείονται πιο δυναμωμένα βαρομετρικά χαμηλά.

Οι εποχικές προγνώσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται απόλυτες, αλλά να αντιμετωπίζονται με μια δόση επιφύλαξης. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι στερούνται αξίας ή ότι δεν μπορούν να βελτιωθούν στο μέλλον».