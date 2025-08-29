Καλοκαίρι «εφιάλτης»: Ελλάδα και Ισπανία «πρωταθλήτριες» στη ρύπανση του αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών

Το φετινό καλοκαίρι αποδείχθηκε ένα από τα πιο επιβαρυμένα περιβαλλοντικά καλοκαίρια για τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με την ανάλυση της μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ποιότητα του αέρα σε μεγάλες περιοχές της νότιας Ευρώπης υποβαθμίστηκε δραματικά, κυρίως εξαιτίας των εκτεταμένων και παρατεταμένων δασικών πυρκαγιών που έπληξαν τη λεκάνη της Μεσογείου.

Βάσει προκαταρκτικών δεδομένων από την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Copernicus (CAMS), που επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Meteo, οι πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ευρώπης όσον αφορά την ποιότητα του αέρα ήταν η Ιβηρική Χερσόνησος (Ισπανία και Πορτογαλία), καθώς και τα Βαλκάνια, με επίκεντρο την Ελλάδα.

Όπως φαίνεται στην εικόνα που δημοσιεύει το Meteo, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀ (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων), τα οποία συνδέονται με τις δασικές πυρκαγιές, καταγράφηκαν στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τον ελλαδικό χώρο.

Σε κάθε περίπτωση η εικόνα της επιβαρυμένης ατμόσφαιρας σε Ελλάδα και Ιβηρική Χερσόνησο αυτό το καλοκαίρι δεν είναι τυχαία ούτε μεμονωμένη. Είναι το άμεσο αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης που επιταχύνει την ξηρασία, αυξάνει τις θερμοκρασίες και δημιουργεί συνθήκες ιδανικές για εκτεταμένες και καταστροφικές πυρκαγιές.

Οι πυρκαγιές αυτές δεν είναι απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ένα προειδοποιητικό μήνυμα για το μέλλον της Μεσογείου και ολόκληρου του πλανήτη.

Η συνεχής επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα, η καταστροφή των οικοσυστημάτων και οι σοβαρές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία αναδεικνύουν την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο.