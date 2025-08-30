Φωτιά τώρα με δύο ενεργά μέτωπα στα Γρεβενά - Ήχησε το 112
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή δυτικά της πόλης και έξω από το χωριό Κυδωνιές - Ισχυροί άνεμοι σαρώνουν την περιοχή.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) στα Γρεβενά, η οποία μάλιστα βρίσκεται σε εξέλιξη με δύο ή και τρία ενεργά μέτωπα και καίει δασική έκταση.
Η πρώτη εστία της φωτιάς στα Γρεβενά εντοπίζεται στην περιοχή «Γέφυρα του Γάτου» δυτικά της πόλης, ενώ η δεύτερη καίει στο Άλσος Θεοδωρίδη, κοντά στο εκτροφείο θηραμάτων.
Η τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι φωτιά έχει εκδηλωθεί και έξω από το χωριό Κυδωνιές.
Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής, η οποία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Το 112 κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.