Φωτιά τώρα με δύο ενεργά μέτωπα στα Γρεβενά - Ήχησε το 112

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή δυτικά της πόλης και έξω από το χωριό Κυδωνιές - Ισχυροί άνεμοι σαρώνουν την περιοχή.

Αρκετά κοντά σε κατοικημένες περιοχές είναι η φωτιά π9υ ξέσπασε στα Γρεβενά/Φωτ. GREVENIOTIS.GR
Update: 18:36

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) στα Γρεβενά, η οποία μάλιστα βρίσκεται σε εξέλιξη με δύο ή και τρία ενεργά μέτωπα και καίει δασική έκταση.

Η πρώτη εστία της φωτιάς στα Γρεβενά εντοπίζεται στην περιοχή «Γέφυρα του Γάτου» δυτικά της πόλης, ενώ η δεύτερη καίει στο Άλσος Θεοδωρίδη, κοντά στο εκτροφείο θηραμάτων.

Η τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι φωτιά έχει εκδηλωθεί και έξω από το χωριό Κυδωνιές.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής, η οποία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το 112 κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

