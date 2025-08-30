Φωτιά τώρα σε κτίριο στο Κιάτο – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κιάτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί στην παλιά «DISCO SAMANTHA», ενώ στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης κοινού, στην περιοχή του Κιάτο #Κορινθία.

Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 10 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2025

Μάλιστα, εξαιτίας των πυκνών καπνών που έχουν «πνίξει» την περιοχή εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή.

Στο μήνυμα του 112 αναφέρεται: «Πυρκαγιά σε πρώην χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου

Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας

Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»