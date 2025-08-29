Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Σηκώθηκαν εναέρια

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Γρεβενά Local News

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν 34 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Eurokinissi
Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (29/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς στα Γρεβενά.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. 

Παράλληλα, συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 19:00, το 112 ήχησε στην περιοχή ειδοποιώντας όσους βρίσκονται σε αυτή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

