Φωτιά τώρα στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Σηκώθηκαν εναέρια
Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν 34 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (29/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς στα Γρεβενά.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Παράλληλα, συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.
Μάλιστα, λίγο πριν τις 19:00, το 112 ήχησε στην περιοχή ειδοποιώντας όσους βρίσκονται σε αυτή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.