Φωτιά τώρα στον Γερολιμένα της Μάνης - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) στον Γερολιμένα της Μάνης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση ενώ στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή.