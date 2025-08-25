Η Ευρώπη φλέγεται και διψά: Η μισή ήπειρος σε ξηρασία - εκατομμύρια στρέμματα καμένα

Για πρώτη φορά από το 2012, πάνω από το 51% των εδαφών σε Ευρώπη και Μεσόγειο βρίσκεται σε κατάσταση ξηρασίας, σύμφωνα με ανάλυση του AFP, βασισμένη σε στοιχεία του European Drought Observatory (EDO).

Το νέο αρνητικό ρεκόρ για την περίοδο 1–10 Αυγούστου, με ποσοστό 51,3%, επισημαίνεται ως ασύλληπτο. Μάλιστα, από τα μέσα Απριλίου μέχρι σήμερα, περίπου το ήμισυ της περιοχής βιώνει παρατεταμένη ξηρασία ακόμα πιο έντονη από αυτή του καλοκαιριού του 2022.

Σύμφωνα με τον δείκτη του ευρωπαϊκού προγράμματος Κοπέρνικος (CDI), που αξιολογεί βροχόπτωση, υγρασία εδάφους και κατάσταση βλάστησης, η κατάσταση κατατάσσεται σε τρεις βαθμίδες: παρακολούθηση, προειδοποίηση και συναγερμός. Στις αρχές Αυγούστου:

7,8% της επιφάνειας ήταν σε επίπεδο συναγερμού

38,7% σε προειδοποίηση

4,9% υπό παρακολούθηση

🚱 #Drought conditions in early Aug in Europe showed mixed trends:



- Relief in 🇩🇪Germany & 🇫🇷N France



- Persisting in 🇬🇧S UK, 🇫🇷SW France, 🇺🇦S Ukraine, 🇹🇷Türkiye & SE Europe.



Warm spells also in 🇪🇸🇵🇹Iberian Peninsula, 🇮🇹Italy & 🇬🇷Greece.#CDI update: https://t.co/kIKfkLGxCK pic.twitter.com/NLueKbBfzO — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 22, 2025

Οι περισσότερο πληγείσες περιοχές είναι ο Καύκασος και τα βόρεια Βαλκάνια: η Γεωργία και η Αρμενία πλήττονται σχεδόν κατά 97%, ενώ και η Βουλγαρία και το Κόσοβο αντιμετωπίζουν αντίστοιχα ποσοστά. Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Ουγγαρία και Μαυροβούνιο έχουν πάνω από το 75% της έκτασής τους σε προειδοποίηση ή συναγερμό.

Η ξηρασία, σε συνδυασμό με έντονους καύσωνες τον Ιούλιο και Αύγουστο, απογείωσε τον κίνδυνο και την έκταση των δασικών πυρκαγιών, με θύματα σε Μαυροβούνιο και Αλβανία. Σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, η ξηρασία εντοπίζεται πλέον σε τοπικό επίπεδο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 69,5% των εδαφών και στη Γαλλία το 63% πλήττονται από ξηρασία, ενώ στην κεντρική Ευρώπη (Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Τσεχία) σημειώνονται σημάδια βελτίωσης σε υγρασία εδάφους και βλάστηση, αν και είχαν πληγεί έντονα τους προηγούμενους μήνες.

Τέλος, σύμφωνα με το EFFIS, οι φετινές πυρκαγιές μέχρι σήμερα έχουν καταστρέψει πάνω από 1 εκατομμύριο εκτάρια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμός-ρεκόρ για πρώτη φορά σε μόλις οκτώ μήνες. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες κάτοικοι χρειάστηκε να εκκενώσουν τα σπίτια τους σε Τουρκία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρο και Ελλάδα.