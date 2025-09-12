Ισπανία: Η κλιματική κρίση «μπαίνει» στην τάξη - Παιδιά εκπαιδεύονται για πλημμύρες, φωτιές, σεισμούς

Τα τελευταία χρόνια, η κλιματική κρίση έχει αναδειχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τη φύση, τις κοινωνίες και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως οι πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές, οι σεισμοί και οι ηφαιστειακές εκρήξεις, γίνονται όλο και πιο συχνές και καταστροφικές. Στο πλαίσιο αυτό, η Ισπανία υιοθετεί ένα νέο κυβερνητικό σχέδιο που στοχεύει στην εκπαίδευση των παιδιών για την προετοιμασία και την ορθή αντίδραση σε τέτοια φυσικά φαινόμενα. Με αυτή την πρωτοβουλία, επιχειρεί να καλλιεργήσει από μικρή ηλικία τη γνώση και την υπευθυνότητα απέναντι στους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε την Πέμπτη (11/9), λίγους μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού που στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, αλλά και λιγότερο από έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες στην ανατολική Ισπανία με πάνω από 220 θύματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, σκοπός είναι τα παιδιά να αποκτήσουν «τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες» ώστε να ανταποκρίνονται με ασφάλεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τα μαθήματα δεν θα περιορίζονται σε φυσικές καταστροφές, αλλά θα περιλαμβάνουν και σενάρια για χημικά, βιομηχανικά και πυρηνικά ατυχήματα, καθώς και ατυχήματα που σχετίζονται με τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών.

Η εκπαίδευση θα είναι υποχρεωτική για περισσότερα από 8 εκατομμύρια μαθητές σε 25.000 σχολεία της χώρας. Θα παραδίδεται με τη χρήση βίντεο, γραφημάτων και άλλων οπτικοακουστικών μέσων.

Τα παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα παρακολουθούν τουλάχιστον δύο ώρες μαθημάτων, ενώ οι μαθητές μεγαλύτερων τάξεων τουλάχιστον τέσσερις. Οι αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν το περιεχόμενο ανάλογα με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian τα παιδιά ηλικίας 3–5 ετών θα μαθαίνουν να αναγνωρίζουν ένα σήμα κινδύνου, να αντιλαμβάνονται τα πρώτα σημάδια απειλής και να εξοικειώνονται με βασικούς κανόνες ασφάλειας. Οι μεγαλύτεροι μαθητές θα διδάσκονται πιο συγκεκριμένες πρακτικές, όπως πώς να αναζητήσουν υψηλότερο έδαφος σε περίπτωση πλημμύρας ή πώς να καλυφθούν κάτω από το θρανίο σε περίπτωση σεισμού.

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι οι μαθητές θα εκπαιδεύονται επίσης «στη διάκριση μεταξύ πληροφόρησης και παραπληροφόρησης» σε περιόδους κρίσεων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν ψευδείς ειδήσεις και να αντιδρούν ανάλογα.

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα σε σχολείο της πόλης Κουένκα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σημείωσε ότι σκοπός είναι «τα παιδιά και οι νέοι να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για καταστάσεις που γίνονται ολοένα και πιο συχνές λόγω της κλιματικής κρίσης».

Τα μαθήματα ξεκινούν ήδη από τη φετινή σχολική χρονιά και αποτελούν μέρος ενός δεκάλογου μέτρων για την προστασία της Ισπανίας, την οποία ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής». «Αν δεν θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Ισπανία μαυρισμένη από τις φλόγες ή πνιγμένη από τις πλημμύρες, τότε χρειαζόμαστε μια πιο πράσινη Ισπανία», τόνισε χαρακτηριστικά.