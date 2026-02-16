Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: «Πορτοκαλί» συναγερμός για ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Οι περιοχές της χώρας που αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Η προειδοποίηση της ΕΜΥ.
Update: 12:07
Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Δευτέρας, με το οποίο προειδοποιεί για νέο κύμα κακοκαιρίας που ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη (18/2).
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες σήμερα Δευτέρα (16/2) στην περιοχή Λέσβου - Χίου.
Παράλληλα, νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη (17/2) ο καιρός στη χώρα με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.
Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη
- α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
- β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες
- γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
- δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
- ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.
Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν
- α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα - βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
- β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.