«Έρχεται οργανωμένο επεισόδιο βροχών και ψυχρή μεταβολή» - Η ανάρτηση Κολυδά

Βροχερό θα είναι το επόμενο διάστημα, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας. Αυτό τονίζει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος αναλύει τη μεσοπρόθεσμη προοπτική του καιρού, εξηγώντας την πορεία του υετού και της θερμοκρασίας.



Στην ανάρτησή του, ο γνωστός μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, τονίζει χαρακτηριστικά ότι οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με βροχές, ενώ από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πέσει και η θερμοκρασία, με τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους, κυρίως στα ορεινά.

Στη συνέχεια ωστόσο, ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με τις βροχές να περιορίζονται και τη θερμοκρασία να επανέρχεται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:



«Το διάστημα 16-23 Φεβρουαρίου διαμορφώνεται πιο βροχερό από τα κανονικά για τη χώρα, με έμφαση στα δυτικά και βορειοδυτικά, όπου αναμένονται διαδοχικές διαταραχές και κατά τόπους αξιόλογα ύψη υετού. Η Ανατολική Μεσόγειος εμφανίζεται θερμότερη της εποχής, ενώ στην Ελλάδα οι θερμοκρασίες κινούνται κοντά στα κανονικά επίπεδα, χωρίς ένδειξη παρατεταμένου ψύχους. Ωστόσο, γύρω στις 20-23 Φεβρουαρίου διαφαίνεται οργανωμένο επεισόδιο βροχών και στη συνέχεια αισθητή ψυχρή μεταβολή, με πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά.



Για την Αθήνα, το σκηνικό χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα: αρχικά παροδικές βροχές, κορύφωση φαινομένων γύρω στις 20-21/2 και έπειτα σημαντική πτώση θερμοκρασίας με κάπως πιο χειμωνιάτικη αίσθηση.



Το διάστημα 23 Φεβρουαρίου - 2 Μαρτίου παρουσιάζει πιο ουδέτερο και ηπιότερο χαρακτήρα. Οι βροχές περιορίζονται και γίνονται πιο σποραδικές, ενώ οι θερμοκρασίες επανέρχονται κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Συνολικά, πρόκειται για ένα δυναμικό αλλά τυπικά χειμωνιάτικο δεκαήμερο, με εναλλαγές και χωρίς ακραίες αποκλίσεις».