Ισχυρή επιδείνωση του καιρού την Τρίτη - Πότε χτυπά την Αττική

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων είναι αυξημένος, καθώς πολλές περιοχές έχουν ήδη κορεσμένα εδάφη από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για την Τρίτη τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, λόγω αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και παράκτιων πλημμυρών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Η κακοκαιρία θα έχει χαρακτήρα «εξπρές», με διάρκεια περίπου 24 ωρών, ωστόσο τα φαινόμενα κατά τόπους αναμένονται ιδιαίτερα έντονα.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο»

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποίησε ότι ακόμη και ασθενείς βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σε περιοχές με ήδη επιβαρυμένο υπέδαφος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε:

Επτάνησα

Ήπειρο

Δυτική Στερεά

Κεντρική, δυτική και νότια Πελοπόννησο

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

Κυκλάδες

Κρήτη

Δωδεκάνησα

Έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, ενώ ισχυρές βροχές θα σημειωθούν και στις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά και ημιορεινά της Βόρειας Ελλάδας.

Έκτακτο δελτίο της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική–νότια Πελοπόννησο έως το απόγευμα.

Στην Κρήτη (κυρίως δυτικά και νότια) τα φαινόμενα θα είναι έντονα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στις Κυκλάδες και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσουν τα 9 με 10 μποφόρ από το απόγευμα, ενώ σε Κρήτη και Κυκλάδες θα πνέουν έως και 9 μποφόρ.

Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Βελτίωση από την Τετάρτη

Από το απόγευμα της Τετάρτης ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με τους ανέμους να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ παγετός αναμένεται νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι Αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις και αποφυγή διέλευσης από ρέματα και περιοχές με αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.