Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Οι περιοχές που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες στη χώρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ χθες Δευτέρα, επικαιροποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (17/2) σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ειδικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

  • α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
  • β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες
  • γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες
  • δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
  • ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

  • α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
  • β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ
  • γ. στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

