Kίνηση: Πρωινή «μάχη» στους δρόμους - Προβλήματα σε Κηφισό, Λ. Αθηνών, Καρέα

«Μάχη» με την κίνηση δίνουν και σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου οι οδηγοί. Η πρωτεύουσα βρίσκεται για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα από πολύ νωρίς, με τους βασικούς οδικούς άξονες να λειτουργούν στα όριά τους. Οι αρχές συστήνουν στους οδηγούς υπομονή και, όπου είναι δυνατόν, αποφυγή μετακινήσεων στις ώρες αιχμής.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας για ακόμη μια φορά η κίνηση στον Κηφισό είναι χαοτική και ώρα με την ώρα αυξάνεται όλο και πιο πολύ.

Την ίδια στιγμή στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού, ενώ όσοι κινούνται κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισίας θα αντιμετωπίσουν αυξημένες καθυστερήσεις αφού από νωρίς, τμηματικά, τα μποτιλιαρίσματα κυρίως στην κάθοδο είναι έντονα.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά όπως επίσης και στη Μεσογείων. Η Παραλιακή λεωφόρος κινείται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, από το Καλαμάκι έως τον Πειραιά, με αυξημένες καθυστερήσεις κυρίως στα φανάρια και στις εισόδους προς τα νότια προάστια.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα όπως επίσης και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5' -10' στην έξοδο για Λαμία

10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15' - 20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας

10' - 15' στην έξοδο για Λαμία

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/zOfmPwgljO — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 26, 2025

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφορική δυσχέρεια παρατηρείται»:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι Αιγάλεω ενώ στην άνοδο δυσχέρεια παρατηρείται από το Περιστέρι μέχρι και τον Κόκκινο Μύλο.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από τον Παράδεισο Αμαρουσίου μέχρι τον Φάρο Ψυχικού ενώ στην άνοδο από το ύψος του Γηροκομείου μέχρι την έξοδο Χαλανδρίου.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου στην κάθοδο, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Θηβών ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Μεσογείων

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι τη

Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο

Στη λεωφόρο Αρδηττού στο ρεύμα ανόδου

Στην Αχαρνών κυρίως στο ρεύμα ανόδου από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη διασταύρωση με τη Λ. Δεκελείας

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη

Στη Μιχαλακοπούλου κυρίως στο ρεύμα ανόδου

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι την πλατεία Μαβίλη

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

