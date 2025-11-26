Κίνηση: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους λόγω της στάσης εργασίας στον ΗΣΑΠ

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου οι οδηγοί που κινούνται σε βασικούς οδικούς άξονες στην Αττική, καθώς η κυκλοφορία έχει επιβαρυνθεί σε λόγω της ξαφνικής στάσης εργασίας σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ.

Έτσι, από νωρίς το απόγευμα, στην κίνηση που καταγράφεται ότι πολλά οχήματα κινούνται με δυσκολία ή παραμένουν σχεδόν ακινητοποιημένα.

Έτσι λοιπόν το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται για ακόμη μια φορά στα δυο ρεύματα του Κηφισού. Η έντονη συμφόρηση παρατηρείται από την περιοχή του Αιγάλεω ως τη Μεταμόρφωση.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, αυξημένος φόρτος παρατηρείται σε βασικούς δρόμους όπως η οδοί Σταδίου, Πανεπιστημίου, στη λεωφόρο Πειραιώς και Αγίου Κωνσταντίνου.

Αντίστοιχα, στη λεωφόρο Κηφισίας η κατάσταση είναι δυσχερής από τον κόμβο του Αμαρουσίου μέχρι τους Αμπελόκηπους, ενώ στη Μεσογείων η κίνηση παραμένει βεβαρημένη από την Αγία Παρασκευή προς το κέντρο.

Στη Συγγρού, το ανοδικό ρεύμα από τον Νέο Κόσμο καταγράφει μεγάλη συμφόρηση, ενώ στη λεωφόρο Ποσειδώνος οι καθυστερήσεις προς Αθήνα διατηρούνται μέχρι το Ελληνικό.

Παρόμοια εικόνα συναντάται και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σημαντική επιβράδυνση, καθώς και σε κεντρικούς δρόμους του Πειραιά.

Google Maps

Στην Αττική Οδό η κατάσταση είναι αφόρητη αφού υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις σε πολλές περιοχές. Συγκεκριμένα:

Προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά,

10΄-15΄στην έξοδο για Φυλής,

10΄-15΄στην έξοδο για Δημοκρατίας.

Καθυστερήσεις προς Αλίμου-Καρέα.