Κίνηση: «Γεμίζει» ο Κηφισός - Μποτιλιάρισμα σε Λ. Αθηνών, Κηφισίας, Αττική Οδό

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου σήμερα και για ακόμα μια ημέρα από νωρίς το πρωί πολλοί από τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής είναι μποτιλιαρισμένοι και η κίνηση έχει χτυπήσει «κόκκινο» με αποτέλεσμα οι οδηγοί να δοκιμάζουν τα όρια της υπομονής τους πίσω από το τιμόνι με το «καλημέρα».

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, στον Κηφισό από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά.

Κηφισίας και Μεσογείων κατά τόπους παρουσιάζουν σημάδια συμφόρησης, ενώ και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου η κυκλοφορία είναι αυξημένη.

Ολιγόλεπτες καθυστερήσεις στην Αττικής Οδό

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όπως επίσης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας

5'- 10' στην έξοδο για Λαμία

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5' - 10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφορική δυσχέρεια παρατηρείται»:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από το ύψος της Kηφισιάς μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και από Περιστέρι μέχρι Αιγάλεω ενώ στην άνοδο δυσχέρεια παρατηρείται από τη διασταύρωση με τη Λ. Αθηνών μέχρι και την Μεταμόρφωση.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από τον Παράδεισο Αμαρουσίου μέχρι τον Φάρο Ψυχικού και από την Πανόρμου μέχρι τη διασταύρωση με την Λ. Αλεξάνδρας ενώ στην άνοδο από το ύψος του Γηροκομείου μέχρι την έξοδο Χαλανδρίου.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου στην κάθοδο, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Μεσογείων ανά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο.

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα.

Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο μέχρι το ύψος του Χίλτον.

Στη λεωφόρο Αρδηττού στο ρεύμα ανόδου

Στην Αχαρνών κυρίως στο ρεύμα ανόδου από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη διασταύρωση με τη Λ. Δεκελείας

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη

Στη Μιχαλακοπούλου κυρίως στο ρεύμα ανόδου

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από την πλατεία Μαβίλη μέχρι τον Ευαγγελισμό

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Δείτε τον χάρτη: