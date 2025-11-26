Έκτακτο: Στάση εργασίας σήμερα σε ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ - Πότε σταματούν οι συρμοί

Έκτακτη στάση εργασίας σε ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ για σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σας ενημερώνουμε, πως σήμερα Τετάρτη 26/11 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του μετρό και στο τραμ».

Μάλιστα, η στάση εργασίας πραγματοποιείται ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των Σωματείων των εργαζόμενων της ΣΤΑΣΥ μετά τον θανάσιμο τραυματισμό εργαζομένου σήμερα το πρωί, στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά, όταν καταπλακώθηκε από μηχάνημα.

Σταθμός ΗΣΑΠ Πειραιά/Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ, «στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και προχωρούμε σε στάση εργασίας, σήμερα 26 Νοεμβρίου 2025, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Στις 12:30 μμ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Λουδοβίκου στον Πειραιά».

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Σε ανάρτησή του στο Facebook, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΣΤΑΣΥ τονίζει ότι τα «εργατικά ατυχήματα δεν είναι «κεραυνοί εν αιθρία». Αποτελούν αποτέλεσμα ελλείψεων, παραλείψεων και μιας χρόνιας υποτίμησης των ζητημάτων ασφάλειας».