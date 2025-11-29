Στάση 4 ωρών σε Μετρό και Τραμ: Πως θα κινηθούν οι συρμοί σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Σε νέα στάση εργασίας προχωρούν σήμερα (29/11) οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ, βάζοντας «φρένο» για τέσσερις ώρες σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ, σε μια ημέρα βαριάς συναισθηματικής φόρτισης για τον χώρο των σταθερών συγκοινωνιών.



Η κινητοποίηση πραγματοποιείται ανήμερα της κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος την περασμένη Τετάρτη, με τους συναδέλφους του να τιμούν τη μνήμη του και να ζητούν καλύτερες συνθήκες ασφάλειας στις γραμμές.



Συγκεκριμένα, Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3) και Τραμ δεν θα λειτουργήσουν από τις 10:00 έως τις 14:00, μετά τη στάση που κήρυξε το σωματείο των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ. Οι σταθμοί θα ανοίξουν ξανά για το επιβατικό κοινό στις 14:00 το μεσημέρι, μόλις ολοκληρωθεί η κινητοποίηση.



Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Σαββάτου στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό και στο Τραμ θα πραγματοποιηθεί κανονικά, καθησυχάζοντας όσους σχεδιάζουν βραδινές εξόδους στο κέντρο της Αθήνας.

Πότε φεύγουν οι τελευταίοι συρμοί πριν τη στάση

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά)

Από Κηφισιά και Πειραιά στις 09:15

Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 09:31 και προς Πειραιά στις 09:49

Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 09:34 και προς Πειραιά στις 09:47

Από Αττική προς Κηφισιά στις 09:39 και προς Πειραιά στις 09:42

Γραμμή 2 Μετρό

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 10:05

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 09:49

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 09:49

Γραμμή 3 Μετρό

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 09:42

Από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:47

Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:10

Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 08:30

Τραμ: Αλλαγές ανά γραμμή



Γραμμή 7

Τελευταία αναχώρηση από Ασκληπιείο Βούλας: 08:29, πρώτη επιστροφή: 14:29

Τελευταία αναχώρηση από Αγία Τριάδα: 08:43, πρώτη επιστροφή: 14:58

Γραμμή 6

Τελευταία αναχώρηση από Πικροδάφνη: 08:34, πρώτη επιστροφή: 14:22

Τελευταία αναχώρηση από Σύνταγμα: 09:18, πρώτη επιστροφή: 15:06

Συνδυαστικά δρομολόγια 6 & 7 με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη

Από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας: τελευταίο 08:30, πρώτο 15:06

Από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα: τελευταίο 08:00, πρώτο 14:29

Από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα: τελευταίο 07:58, πρώτο 14:58

Από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα: τελευταίο 08:15, πρώτο 15:06

Οι επόμενες ώρες αναμένονται κρίσιμες για το κλίμα στον χώρο της ΣΤΑ.ΣΥ, με το μήνυμα των εργαζομένων να είναι ξεκάθαρο: «καμία απώλεια συναδέλφου ξανά», τη στιγμή που η πόλη θα αναζητά εναλλακτικές μετακίνησης μέχρι νωρίς το απόγευμα.