Μετρό: Διακοπή κυκλοφορίας στη Μπλε Γραμμή λόγω black out - Μέχρι Εθνική Άμυνα τα δρομολόγια

Η διακοπή κυκλοφορίας οφείλεται στη ρευματοδότηση των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας.

Χωρίς διερχόμενους συρμούς έχουν μείνει οι σταθμοί του μετρό από τη Δουκίσσης Πλακεντίας μέχρι τον Χολαργό, καθώς οι σταθμοί έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.  

Ειδικότερα, η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό προσωρινά διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο - Εθνική Άμυνα, λόγω προβλήματος ρευματοδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας, που οφείλεται στη ΔΕΗ.

