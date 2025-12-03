Μετρό: Διακοπή κυκλοφορίας στη Μπλε Γραμμή λόγω black out - Μέχρι Εθνική Άμυνα τα δρομολόγια

Χωρίς διερχόμενους συρμούς έχουν μείνει οι σταθμοί του μετρό από τη Δουκίσσης Πλακεντίας μέχρι τον Χολαργό, καθώς οι σταθμοί έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό προσωρινά διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο - Εθνική Άμυνα, λόγω προβλήματος ρευματοδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας, που οφείλεται στη ΔΕΗ.