Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό μετά το black out

Η ΣΤΑΣΥ, με νεότερη ανακοίνωσή της, κάνει γνωστό πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 («Μπλε Γραμμή») του Μετρό.

Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο, τονίζεται από την εταιρεία, η οποία ζητά «συγγνώμη» από το επιβατικό κοινό για «την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα δεν διέρχονταν οι συρμοί από τους σταθμούς του Μετρό, από τη Δουκίσσης Πλακεντίας μέχρι τον Χολαργό, καθώς είχαν μείνει χωρίς ρεύμα.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό προσωρινά διεξάγονταν στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο - Εθνική Άμυνα, λόγω προβλήματος ρευματοδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας, που οφείλονταν στη ΔΕΗ, όπως είχε γίνει γνωστό.