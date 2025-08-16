Η Ευρώπη σε «κόλαση φωτιάς»: Τραγωδία στην Πορτογαλία - Πρώην δήμαρχος νεκρός στις φλόγες

Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που κατακαίνε την Πορτογαλία στοίχισαν τη ζωή στον πρώην δήμαρχο του Vila Franca do Deão, Κάρλος Ντάμασο. Ο 69χρονος έχασε τη ζωή του την ώρα που προσπαθούσε να βοηθήσει στην κατάσβεση. Αρχικά είχε δηλωθεί αγνοούμενος, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τον θάνατό του την Παρασκευή.

Χιλιάδες πυροσβέστες στη μάχη

Σχεδόν 4.000 πυροσβέστες δίνουν άνιση μάχη σε πολλαπλά μέτωπα στην Πορτογαλία, με την κυβέρνηση να παρατείνει το καθεστώς «κατάστασης συναγερμού» έως την Κυριακή. Παράλληλα, η Λισαβόνα ενεργοποίησε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, ζητώντας διεθνή συνδρομή.

Ο πρόεδρος της χώρας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, ενώ οι αρχές προειδοποιούν πως οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες καθιστούν τα πύρινα μέτωπα ανεξέλεγκτα. Ολόκληρα χωριά βρίσκονται περικυκλωμένα από τις φλόγες.

A fire tornado was caught on video during a blaze in Aguiar da Beira, Portugal 🇵🇹 (15.08.2025)pic.twitter.com/1JKX8EXN5p — Disaster News (@Top_Disaster) August 16, 2025

«Καμίνι» όλη η Νότια Ευρώπη

Η Ισπανία μετρά ήδη επτά νεκρούς, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να μιλά για «ακραίο κίνδυνο νέων πυρκαγιών». Αυτή τη στιγμή καίγονται 14 μεγάλα μέτωπα, ενώ μόνο φέτος έχουν καταστραφεί πάνω από 610 τετραγωνικά μίλια δασικής γης , έκταση σχεδόν όσο το Λονδίνο.

Στη Γαλικία, φωτιές ενώθηκαν μεταξύ τους, οδηγώντας σε κλείσιμο δρόμων και στη διακοπή σιδηροδρομικών δρομολογίων προς τη Μαδρίτη. Παράλληλα, δύο άνδρες συνελήφθησαν στην Καστίλλη και Λεόν για εμπρησμό.

Ο φετινός Δεκαπενταύγουστος βρήκε την Ευρώπη μέσα σε ένα «πύρινο καμίνι». Θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ισχυροί άνεμοι και ανεπαρκή μέσα πυρόσβεσης έχουν μετατρέψει το καλοκαίρι σε έναν ατέλειωτο εφιάλτη.

Με πληροφορίεςTHE TELEGRAPH