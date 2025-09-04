Βυθισμένη στο πένθος η Πορτογαλία - Πώς έγινε το δυστύχημα με το ιστορικό τελεφερίκ της Λισαβόνας

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Πορτογαλία μετά το τραγικό δυστύχημα με το τελεφερίκ Γκλόρια, ένα από τα πιο εμβληματικά τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 18, από τους οποίους πέντε σε κρίσιμη κατάσταση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9), όταν το τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και κατέληξε να πέσει με σφοδρότητα σε κτίριο στην κεντρική λεωφόρο Avenida da Liberdade.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το τελεφερίκ έχασε τον έλεγχο καθώς απέτυχε το σύστημα φρένων, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσει με μεγάλη ταχύτητα στον απότομο δρόμο πριν πέσει με σφοδρότητα στο κτίριο. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν το κίτρινο όχημα αναποδογυρισμένο και σχεδόν κατεστραμμένο, με σκόνη και συντρίμμια να καλύπτουν την περιοχή.

Αν και οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη την αιτία, υπάρχουν αναφορές ότι ένα καλώδιο βγήκε από την τροχιά του, γεγονός που συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου. Οι εθνικότητες των θυμάτων δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές, ωστόσο πληροφορίες κάνουν λόγο και για ξένους υπηκόους ανάμεσα στους νεκρούς.

Φωτ.: Reuters

Το τελεφερίκ αυτό, το οποίο μπορεί να μεταφέρει γύρω στους σαράντα επιβάτες (τους μισούς από τους οποίους ορθίους), είναι ένα μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούν πολυάριθμοί τουρίστες που επισκέπτονται την πορτογαλική πρωτεύουσα.

Κηρύχθηκε εθνικό πένθος

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας κήρυξε εθνικό πένθος, ενώ ο πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα και ο δήμαρχος της Λισαβόνας Κάρλος Μοέντας εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων.

Συλλυπητήρια έστειλαν και Ευρωπαίοι ηγέτες. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στα πορτογαλικά, δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη», ενώ ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για ένα «τρομερό δυστύχημα».

Τι αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία του τελεφερίκ

Η εταιρεία Carris, η οποία διαχειρίζεται το «Elevador da Glória», με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι «όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης εκτελέστηκαν και τηρήθηκαν, δηλαδή η γενική συντήρηση, η οποία πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. Οι ενδιάμεσες συντηρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια, πραγματοποιήθηκαν κανονικά το 2022 και το 2024».

Φωτ.: Reuters

Η διαχειρίστρια εταιρεία ανέφερε επίσης ότι «τα μηνιαία και εβδομαδιαία προγράμματα συντήρησης και οι καθημερινές επιθεωρήσεις έχουν τηρηθεί σχολαστικά» και πρόσθεσε ότι «ξεκίνησε αμέσως έρευνα, από κοινού με τις αρχές, για να προσδιοριστούν τα πραγματικά αίτια αυτού του ατυχήματος».