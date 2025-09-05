Πόσο ασφαλές είναι το τελεφερίκ της Αθήνας - Τι λέει ο συντηρητής του για τον τρόπο λειτουργίας του

Στο πένθος έχει βυθίσει την Πορτογαλία, το τραγικό δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του διάσημου τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας, που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους και οδήγησε στο τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Τα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας και τις ενδεχόμενες ελλείψεις στη συντήρηση του ιστορικού μέσου μεταφοράς στη Λισαβόνα -το οποίο ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συνδεθεί με τέτοιο δυστύχημα- εύλογα μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία για την κατάσταση του «δικού μας» αστικού τελεφερίκ στην Αθήνα, το τελεφερίκ του Λυκαβηττού.

Ένα επίσης ιστορικό μέσο της πόλης, το οποίο μεταφέρει καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες, από την οδό Αριστίππου στους πρόποδες του Λυκαβηττού στο Κολωνάκι, στην κορυφή του λόφου που ατενίζει από ψηλά το λεκανοπέδιο της Αθήνας. Η διαδρομή διαρκεί περίπου 3 με 3,5 λεπτά.

Φωτό: ΕUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μιλώντας στο Action24, ο συντηρητής του τελεφερίκ, Σπύρος Ματαράς, τόνισε: «Το 2001 έγινε γενική ανακατασκευή του τελεφερίκ του Λυκαβηττού, από την ελβετική εταιρεία Frey AG και την αυστριακή εταιρεία Doppelmayr».

«Η συντήρηση του τελεφερίκ γίνεται καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετησίως. Την καθημερινή και την εβδομαδιαία την κάνουν οι χειριστές, πριν ξεκινήσουν, τσεκάρουν τα πάντα. Τη μηνιαία την κάνει η εταιρεία συντήρησης. Και την ετήσια την αναλαμβάνει η ελβετική εταιρεία μαζί με την αυστριακή εταιρεία, οι οποίοι έρχονται, κάνουν ηλεκτρονικούς και μηχανολογικούς ελέγχους. Επίσης, τσεκάρουν το συρματόσχοινο με ένα μαγνητοσκοπικό σύστημα, για τυχόν φθορές και κοψίματα», εξήγησε ο κ. Ματαράς.

Οι ασφαλιστικές δικλείδες

«Κάθε μέρα το πρωί, περίπου μία ώρα πριν ξεκινήσει, ο χειριστής ελέγχει τα φρένα, τους οδηγούς, τις ράγες, τα συστήματα ελέγχου, τα πάντα», είπε, τονίζοντας ότι η διαδρομή ελέγχεται μηχανικά και κεντρικά και δεν επαφίεται στις κινήσεις του χειριστή.

«Στο τελεφερίκ του Λυκαβηττού δεν έχει σημειωθεί ποτέ κανένα ατύχημα, από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι σήμερα», πρόσθεσε ο συντηρητής του μέσου.

Ανέφερε ακόμα ότι «σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει νέα ανακαίνιση, με νέες τεχνολογίες και νέες ανέσεις μέσα στις καμπίνες».

«Στο τελεφερίκ υπάρχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας, όπως αυτόματα φρένα, ενώ στον κεντρικό πίνακα έχουμε σύστημα με αισθητήρες, που σταματά το μέσο όταν ανιχνεύει βλάβη. Είναι πάρα πολλές οι δικλείδες ασφαλείας», υπογράμμισε ο συντηρητής του τελεφερίκ του Λυκαβηττού, προσθέτοντας ότι κατά τη γνώμη του είναι «αν όχι το πιο ασφαλές, ένα από τα πιο ασφαλή και σίγουρα μέσα μεταφοράς».