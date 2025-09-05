Ερωτήματα για το τελεφερίκ του τρόμου στη Λισαβόνα - Είχε επιθεωρηθεί λίγες ώρες πριν την τραγωδία

Μουδιασμένη είναι η κοινή γνώμη στην Πορτογαλία, με 16 ανθρώπους να βρίσκουν τραγικό θάνατο μετά τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Γκλόρια στο κέντρο της Λισαβόνας το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, ένα μέσο μεταφοράς που αποτελεί τις πιο δημοφιλείς τουριστικές ατραξιόν της πόλης.

Στην Πορτογαλία έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν επίμονα απαντήσεις για τα αίτια του φρικτού περιστατικού, σε ένα «αιωνόβιο» μέσο μεταφοράς της πορτογαλικής πρωτεύουσας που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συνδεθεί με δυστυχήματα.

Φωτό: Reuters

Πολλοί τουρίστες μεταξύ των θυμάτων

Μεταξύ των 16 θυμάτων, όπως ανακοίνωσαν οι πορτογαλικές Αρχές την Πέμπτη (4/9), είναι και 8 τουρίστες. Πρόκειται για δύο Καναδούς, δύο Νοτιοκορεάτες, έναν Αμερικανό, έναν Ελβετό, έναν Γερμανό και έναν Ουκρανό επισκέπτη της πόλης.

Φωτό: Reuters

Ακόμα, σκοτώθηκαν δύο Πορτογάλοι πολίτες, υπάλληλοι φιλανθρωπικής οργάνωσης, και ένας Γερμανός. Η Γερμανίδα σύζυγός του τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ το 3χρονο παιδί του φέρει ελαφριά τραύματα. Η Carris, δημοτική εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών που είναι υπεύθυνη για την λειτουργεία και του τελεφερίκ Γκλόρια, δήλωσε ότι ένας από τους εργάτες, χειριστής φρένων, ήταν μεταξύ των νεκρών.

Οι τραυματίες από το δυστύχημα ανέρχονται σε 21 άτομα. Οι τραυματίες περιλαμβάνουν Πορτογάλους, καθώς και δύο Γερμανούς, δύο Ισπανούς και ένα άτομο από τον Καναδά, το Πράσινο Ακρωτήριο, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Μαρόκο, τη Νότια Κορέα και την Ελβετία.

Φωτό: Reuters

Ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας

Από την πλευρά του, ο Πορτογάλος πρωθυπουργός, Λουίς Μοντενέγκρο, υποσχέθηκε ταχεία και ενδελεχή έρευνα για να προσδιοριστούν τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Μοντενέγκρο χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία μας».

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, ζήτησε επίσης από την Carris να διερευνήσει το περιστατικό.

Ρεπορτάζ του πορτογαλικού ειδησεογραφικού ιστοτόπου Observador, ανέφερε πως το τελεφερίκ είχε επιθεωρηθεί λίγες μόλις ώρες πριν από το δυστύχημα. Συγκεκριμένα, πέρασε από έλεγχο το πρωί της Τετάρτης (3/9), έλεγχος ο οποίος διήρκησε 30 λεπτά. Οι αρμόδιοι δεν βρήκαν κάποιο πρόβλημα, αν και επισημάνθηκε πως χρειαζόταν να γίνει αντικατάσταση ενός καλωδίου μέσα στις επόμενες 263 ημέρες.

«Πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν»

Σοκαριστικά είναι τα στιγμιότυπα από το σημείο του εκτροχιασμού λίγο μετά το τραγικό περιστατικό. Στα βίντεο και στις φωτογραφίες φαίνεται «τσαλακωμένο» το κίτρινο τελεφερίκ στον πλακόστρωτο δρόμο, ενώ οι άνθρωποι τρέχουν να εγκαταλείψουν την περιοχή καθώς ο αέρας γέμιζε με καπνό.

Συγκλονιστικές είναι και οι περιγραφές των αυτόπτων μαρτύρων. Η ξεναγός Μαριάνα Φιγκέιρεδο δήλωσε ότι τραυματιστεί ψυχικά από αυτά που είχε δει.

Η ξεναγός είπε ότι άκουσε έναν δυνατό κρότο και έτσι έτρεξε στο σημείο. «Σε πέντε δευτερόλεπτα ήμουν εκεί. Άνθρωποι πηδούσαν από τα παράθυρα του τελεφερίκ στους πρόποδες του λόφου. Άρχισα να σκαρφαλώνω τον λόφο για να βοηθήσω τους ανθρώπους, αλλά όταν έφτασα εκεί, υπήρχε σιωπή», είπε.

Η Φιγκέιρεδο είπε επίσης ότι όταν αυτή και άλλοι άρχισαν να τραβούν την οροφή του τελεφερίκ, είδαν πτώματα μέσα.

Τόνισε ότι έγινε μάρτυρας της διάσωσης παιδιών και προσπάθησε να βοηθήσει άτομα με σπασμένα κόκαλα και να ηρεμήσει όσους βρίσκονταν σε κίνδυνο.

«Πολλοί άνθρωποι έκλαιγαν γύρω μου. Ήταν πολύ φοβισμένοι. Προσπαθούσα να τους ηρεμήσω». «Όσα χρόνια κι αν ζήσω ακόμα, δεν θα ξαναπάρω ποτέ το τελεφερίκ», είπε.