Λισαβόνα: Μικρό θαύμα στη «σκιά» μιας τραγωδίας - Τρίχρονο αγοράκι βγήκε ζωντανό από τα συντρίμμια

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (04/09) στο κέντρο της Λισαβόνας, όταν το εμβληματικό τελεφερίκ Elevador da Glória εκτροχιάστηκε, καταλήγοντας με ορμή σε κτίριο στην πλατεία Restauradores. Το δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, βυθίζοντας τη χώρα –και όχι μόνο– στο πένθος.

Ανάμεσα στα θύματα, που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, περιλαμβάνονται πέντε Πορτογάλοι, δύο Νοτιοκορεάτες κι ένας Ελβετός, όπως ανακοίνωσε η Εισαγγελία της Πορτογαλίας.

Μέσα στο δράμα, ένα θαύμα στάθηκε ικανό να δώσει μια αχτίδα ελπίδας: ένα τρίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια, φέροντας μόνο ελαφρά τραύματα. Το παιδί επέβαινε στο τελεφερίκ με τους γονείς του – ο πατέρας του έχασε τη ζωή του, ενώ η μητέρα του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ τόσο στην Πορτογαλία όσο και στη διεθνή κοινότητα, με τις Αρχές να διεξάγουν εντατικές έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος και τους πολίτες να αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα με λουλούδια και σιωπή στο σημείο της καταστροφής.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας, Λουίς Νέβες, «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα» ανάμεσα στους νεκρούς να βρίσκονται επίσης δύο Καναδοί, ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός. Τρεις σοροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Δείτε φωτογραφίες:

Reuters

Reuters

Reuters

Ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας

Η Πορτογαλία θρηνεί, και μαζί της όλος ο κόσμος. Το τελεφερίκ είχε επιθεωρηθεί λίγες ώρες πριν την τραγωδία με τους 16 νεκρούς.

Από την πλευρά του, ο Πορτογάλος πρωθυπουργός, Λουίς Μοντενέγκρο, υποσχέθηκε ταχεία και ενδελεχή έρευνα για να προσδιοριστούν τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Μοντενέγκρο χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία μας». Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, ζήτησε επίσης από την Carris να διερευνήσει το περιστατικό.

Reuters

Ρεπορτάζ του πορτογαλικού ειδησεογραφικού ιστοτόπου Observador, ανέφερε πως το τελεφερίκ είχε επιθεωρηθεί λίγες μόλις ώρες πριν από το δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, πέρασε από έλεγχο το πρωί της Τετάρτης (3/9), έλεγχος ο οποίος διήρκησε 30 λεπτά. Οι αρμόδιοι δεν βρήκαν κάποιο πρόβλημα, αν και επισημάνθηκε πως χρειαζόταν να γίνει αντικατάσταση ενός καλωδίου μέσα στις επόμενες 263 ημέρες.