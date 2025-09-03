Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εκτροχιάστηκε το διάσημο τελεφερίκ Γκλόρια - 3 νεκροί, 20 τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 3/9 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, καθώς εκτροχιάστηκε και συνετρίβη το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια, το οποίο είναι δημοφιλές στους τουρίστες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άτομα και να τραυματιστούν ακόμη 20.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το τελεφερίκ της Γκλόρια (Elevador da Glória), που συνδέει την πλατεία Restauradores με το Príncipe Real στη Λισαβόνα, εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης, σε δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων.

Στο ατύχημα τραυματίστηκαν περίπου είκοσι άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον εννέα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, όπως ανέφερε πηγή του Εθνικού Ινστιτούτου Επείγουσας Ιατρικής (INEM) στο CNN Portugal.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, στο σημείο επιχειρούν 62 διασώστες με τη συνδρομή 22 επίγειων μέσων.

Η εταιρεία Carris, που διαχειρίζεται το μέσο, δήλωσε στο CNN Portugal ότι έχει κινητοποιήσει όλες τις ομάδες της για να ανταποκριθούν στο συμβάν, υπογραμμίζοντας πως «η προτεραιότητα είναι να παρακολουθήσουμε την κατάσταση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του εκτροχιασμού.

Ο ανελκυστήρας της Γκλόρια, που μπορεί να μεταφέρει έως και 42 επιβάτες, αποτελεί ένα από τα εμβληματικά αξιοθέατα της Λισαβόνας και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους τουρίστες.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε τη «βαθιά του θλίψη για το ατύχημα με τον ανελκυστήρα της Γκλόρια στη Λισαβόνα, ιδιαίτερα για τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους και τους σοβαρά τραυματίες, καθώς και για τους υπόλοιπους τραυματίες», εκφράζοντας παράλληλα «τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του στις οικογένειες που επλήγησαν από την τραγωδία».