Λισαβόνα: «Εκτός προδιαγραφών» το καλώδιο που συνέδεε τα βαγόνια του τελεφερίκ Γκλόρια

Το συμπέρασμά της σχετικά με το περιστατικό εκτροχιασμού του τελεφερίκ Γκλόρια στην Πορτογαλία στις αρχές του Σεπτεμβρίου εξέδωσε η Υπηρεσία Ερευνών των Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (GPIAAF) της χώρας.

Στην προκαταρκτική έκθεση επισημαίνεται ότι το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ, η αποσύνδεση του οποίου προκάλεσε τον πολύνεκρο εκτροχιασμό του στις αρχές Σεπτεμβρίου, δεν ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς.

Παράλληλα, η Υπηρεσία συνέστησε να παραμείνουν ακινητοποιημένα όλα τα υπόλοιπα τελεφερίκ της πρωτεύουσας, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης και καλωδιώσεις εντός των προδιαγραφών, «ικανές να ακινητοποιήσουν τα βαγόνια στην περίπτωση που σπάσει το καλώδιο».

Τα τελεφερίκ της Λισαβόνας έχουν διακόψει τη λειτουργία τους μετά το δυστύχημα της 3ης Σεπτεμβρίου.