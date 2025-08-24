Τα ελληνικά Canadair σβήνουν φωτιές στην Πορτογαλία

Στις πυρκαγιές της Πορτογαλίας επιχειρούν από το Σάββατο 23 Αυγούστου, δύο ελληνικά Canadair.

Τα δύο πυροσβεστικά Cl 415 με τους πιλότους της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έφτασαν στην Ιβηρική και ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη με τις φλόγες, 60 μίλια βόρεια του αεροδρομίου Μόντε Ρεαλ σε υψόμετρο 7000 ποδιών.

Πρόκειται για μια δύσκολη, βραχώδη περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δέντρα και με 4 ενεργά μέτωπα.

Το αίτημα της Πορτογαλίας είναι το δεύτερο στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα, μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, καθώς επιχειρούν και στην περιοχή Genestoso, Asturias της Ισπανίας, 20 Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ.

Ένας πυροσβέστης νεκρός στη μάχη με τις φλόγες - 4 συνολικά τα θύματα

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στην Πορτογαλία μετά τον τραυματισμό του στην προσπάθεια κατάσβεσης μίας από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα, όπως ανακοίνωσε η πορτογαλική προεδρία.



Η προεδρία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του πυροσβέστη «που έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο αφού έδωσε απευθείας μάχη με τις δασικές πυρκαγιές στην κοινότητα Σαμπουγκάλ», στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είναι το τέταρτο θύμα των πυρκαγιών αυτό το καλοκαίρι στην Πορτογαλία.



Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ, ο 45χρονος πυροσβέστης εργαζόταν για μια ιδιωτική εταιρεία καταπολέμησης των πυρκαγιών.



Η Πορτογαλία, όπως και η γειτονική Ισπανία, όπου τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει επίσης τη ζωή τους, βρίσκεται αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάψει περισσότερα από 600.000 στρέμματα παρά την πτώση της θερμοκρασίας που έχει βελτιώσει την κατάσταση, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.



Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), σχεδόν 2.780.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από την αρχή της χρονιάς στην Πορτογαλία.



Το 2017, περισσότερα από 5.630.000 στρέμματα κάηκαν σε πυρκαγιές που προκάλεσαν 119 θανάτους, μια χρονιά-ρεκόρ αφότου το EFFIS ξεκίνησε την καταγραφή αυτών των στοιχείων το 2006.

