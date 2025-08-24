Ελλάδα Πυροσβεστική Ιωάννης Κεφαλογιάννης Πολιτική Προστασία

135 νέοι πυροσβέστες ενισχύουν τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα

Δημιουργήθηκαν 4 νέες Ε.ΜΟ.Δ.Ε. σε Ζάκυνθο, Εύβοια, Ηλεία και Χανιά, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πολιτική Προστασία
Πολιτική Προστασία
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

«Ολοκληρώθηκε, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η εκπαίδευση 135 νέων Πυροσβεστών που έρχονται να ενισχύσουν τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) σε όλη την Ελλάδα», αναφέρει σε ανάρτησή του, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι φέτος δημιουργήθηκαν 4 νέες Ε.ΜΟ.Δ.Ε. σε Ζάκυνθο, Εύβοια, Ηλεία και Χανιά, «ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο επιχειρησιακά περιοχές με υψηλό δασικό φορτίο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο».

Επίσης, τόνισε ότι η δέσμευση της κυβέρνησης «για την ίδρυση της 21ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. στην Καβάλα γίνεται πράξη. Από την Τρίτη 26 Αυγούστου, η νέα Μονάδα θα στελεχωθεί με 38 Πυροσβέστες, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα στη συνολική μας στρατηγική για πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών».

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Πυροσβεστική Ιωάννης Κεφαλογιάννης Πολιτική Προστασία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader