Φάκελος πυρόπληκτοι: Αυστηρό χρονοδιάγραμμα για αποζημιώσεις – Τι προβλέπεται ανά κατηγορία ζημιών

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ολοκλήρωσε τις προηγούμενες ημέρες διαδοχικές συσκέψεις στις περιοχές Αχαΐας, Πρέβεζας, Άρτας και Ζακύνθου, που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Ταυτόχρονα, έλαβε χώρα τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο και τον βουλευτή της Χίου για τα ζητήματα του νησιού.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν δημοτικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Συζητήθηκαν οι ανάγκες των πληγέντων, ακούστηκαν οι προτάσεις των τοπικών κοινωνιών, ενώ συμφωνήθηκε αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση και επεξεργασία των αιτήσεων αποζημίωσης.

Αυστηρό χρονοδιάγραμμα – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Οι πληγέντες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας, έχουν περιθώριο έως την 1η Σεπτεμβρίου 2025 για να υποβάλουν αίτηση στο δήμο με το δελτίο αυτοψίας και τα έντυπα Ε1 και Ε9. Από την 2η Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ξεκινήσουν την αξιολόγηση των φακέλων ώστε να προχωρήσει η καταβολή των αποζημιώσεων.

Οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, ενώ σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Άρτα και Ζάκυνθο έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Μέτρα στήριξης

Το σχέδιο στήριξης περιλαμβάνει:

Οικονομική ενίσχυση για κάλυψη πρώτων αναγκών

Στεγαστική συνδρομή για ζημιές σε κατοικίες

Επιχορήγηση επιχειρήσεων έως 70%

Τριετής απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ για σοβαρά πληγείσες κατοικίες

Χρηματοδότηση ΟΤΑ για αποκατάσταση υποδομών και δικτύων

Οι πολίτες με κατοικίες:

«Πράσινης» κατηγορίας λαμβάνουν 2.000 €

«Κίτρινης»: 4.000 €

«Κόκκινης»: 6.000 €

Επιπλέον, χορηγούνται 600 € για πρώτες ανάγκες, ενώ οι κατοικίες με «κίτρινο» ή «κόκκινο» χαρακτηρισμό δικαιούνται επίδομα ενοικίου 300–500 €, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Τι έπεται – Οι επόμενοι μήνες

Κατά το τέλος Σεπτεμβρίου, πρόκειται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα οριοθετεί επισήμως τις πληγείσες περιοχές. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επισκευή ή ανακατασκευή, με κρατική επιδότηση έως το 70% του κόστους.