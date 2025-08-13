Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για πληγέντες από πυρκαγιές και σεισμούς – Στη ρύθμιση και η βόρεια Εύβοια

Ανάσα οικονομικής ανακούφισης για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Με βάση το άρθρο 10, παρ. 4 του Ν. 5219/2025, θεσπίζεται τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για όσους έχουν ακίνητα σε περιοχές που από τον Ιούνιο 2025 μέχρι σήμερα βρέθηκαν στο έλεος των πυρκαγιών και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στη λίστα εντάσσεται και ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στη βόρεια Εύβοια, που υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό της 19ης Μαΐου 2025 και επίσης έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι προϋποθέσεις

Η απαλλαγή ισχύει για το έτος της καταστροφής και τα δύο επόμενα και αφορά κτίρια με το αντίστοιχο οικόπεδο, για τα οποία έχει εκδοθεί σχετικό πρωτόκολλο ή έκθεση αυτοψίας που τα χαρακτηρίζει επικινδύνως ετοιμόρροπα, ολοσχερώς κατεστραμμένα ή προσωρινά ακατάλληλα προς χρήση. Για αγροτεμάχια και κτίσματα που βρίσκονται σε αυτά, απαιτείται βεβαίωση καταστροφής από το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΕΕ), με βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΑ.

Προϋπόθεση για την απαλλαγή είναι η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα να ανήκει στον υπόχρεο τη στιγμή της καταστροφής. Η αίτηση γίνεται στη Φορολογική Διοίκηση το πρώτο έτος και καλύπτει αυτόματα και τα επόμενα δύο.

Ένα μέτρο που δεν είναι απλώς φοροελάφρυνση, αλλά ανάσα ζωής για τους πληγέντες, βοηθώντας στην αποκατάσταση των ζημιών και στην επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας.