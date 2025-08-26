ΕΝΦΙΑ στα κλειστά σπίτια: Η κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο τράπεζες και funds – Σύσκεψη στην ΤτΕ

Η κυβέρνηση βάζει στην τελική ευθεία το «πακέτο της ΔΕΘ» και στο επίκεντρο επανέρχεται το ζήτημα της επιβολής αυξημένου ΕΝΦΙΑ στα κλειστά σπίτια, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να μετριαστεί το στεγαστικό πρόβλημα.

Ποιοι θα πληρώσουν τον λογαριασμό

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που μίλησαν στο flash.gr, εξετάζεται η εφαρμογή του μέτρου αποκλειστικά στα ακίνητα που κατέχουν τράπεζες, funds και servicers κόκκινων δανείων, οι οποίοι είναι πλέον οι μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες κατοικιών στη χώρα. Οι ιδιώτες ιδιοκτήτες αναμένεται να εξαιρεθούν.

Η πρόταση αυτή είχε τεθεί και πέρυσι, αλλά «πάγωσε» λόγω των σφοδρών αντιδράσεων των τραπεζών. Τώρα, με τα κέρδη τους σε υψηλά επίπεδα, οι τραπεζίτες εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ρύθμιση που ενισχύει το φιλολαϊκό προφίλ της κυβέρνησης χωρίς μεγάλο κόστος για το τραπεζικό σύστημα.

Σύσκεψη – κλειδί στην Τράπεζα της Ελλάδος

Το ζήτημα του ΕΝΦΙΑ θα βρεθεί στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης στην Τράπεζα της Ελλάδος την Τρίτη, όπου θα τεθούν και τα «καυτά» θέματα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και των τιτλοποιήσεων του προγράμματος «Ηρακλής».

Οικοδεσπότης ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας , ενώ στο τραπέζι θα καθίσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης , ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης , οι επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η CEO της CrediaBank Ελένη Βρεττού ύ, αλλά και οι CEOs των τριών μεγαλύτερων servicers. Παρών και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας, μαζί με τη Γενική Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση.

Ιδιωτικό χρέος – η μεγάλη πρόκληση

Η συζήτηση δεν περιορίζεται στον ΕΝΦΙΑ. Το βάρος πέφτει και στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο αποτελεί «ωρολογιακή βόμβα» για την οικονομία. Σήμερα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που παραμένουν στους ισολογισμούς των τραπεζών φτάνουν τα 6 δισ. ευρώ, ενώ οι servicers διαχειρίζονται δάνεια λογιστικής αξίας περίπου 80 δισ.

Το 2024, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μόνο ένα στα τέσσερα δάνεια που διαχειρίζονται για λογαριασμό funds ρυθμίστηκαν από τους servicers. Οι τελευταίοι για τα δάνεια που διαχειρίζονται για λογαριασμό funds, άντλησαν 800 εκατ. ευρώ με ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και άλλα 100 εκατ. ευρώ για τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τράπεζες. Αντίστοιχα, το 2023 είχαν αντληθεί έσοδα 850 εκατ. ευρώ από πλειστηριασμούς.

Ο Γιάννης Στουρνάρας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνέχιση τέτοιων συναντήσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Η επιτυχής διαχείριση του ιδιωτικού χρέους θα ενισχύσει την οικονομία, θα στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά και θα διασφαλίσει τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.