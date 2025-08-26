Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Παράταση έως τον Μάρτιο 2027 για χιλιάδες οφειλέτες

Παράταση έως τον Μάρτιο του 2027 παίρνει η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο σε χιλιάδες φορολογούμενους που θέλουν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με το Δημόσιο χωρίς χρονοβόρες δικαστικές προσφυγές.

Η ρύθμιση καλύπτει, υπό προϋποθέσεις, ακόμα και φορολογικές υποθέσεις που ήδη εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια ή το ΣτΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 24 Ιουλίου 2026, για υποθέσεις που δεν θα έχουν συζητηθεί έως τις 23 Ιουλίου 2026.

Η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει όλα τα αιτήματα μέχρι το τέλος του 2026 και να εκδώσει αποφάσεις το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2027. Αν δεν υπάρξει απάντηση εντός της προθεσμίας, οι αιτήσεις θεωρούνται σιωπηρά απορριφθείσες, ώστε να μη δημιουργηθούν νέες εκκρεμότητες.

Τι κερδίζουν οι φορολογούμενοι

Η εξώδικη επίλυση προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα και προσαυξήσεις, από 35% έως 75%, εφόσον καταβληθεί μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες το 30% του βασικού φόρου. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να ρυθμιστεί σε έως 24 δόσεις.

Οι εκπτώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

75% για εφάπαξ πληρωμή

65% για 2-4 δόσεις

55% για 5-8 δόσεις

50% για 9-12 δόσεις

45% για 13-16 δόσεις

40% για 17-20 δόσεις

35% για 21-24 δόσεις

Αν ο φορολογούμενος δεν καταβάλει το αρχικό 30% ή χάσει δύο συνεχόμενες δόσεις (ή τις δύο τελευταίες), ο συμβιβασμός ακυρώνεται και η υπόθεση θεωρείται σαν να μην έγινε ποτέ.

Η μεγάλη εικόνα

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, σήμερα εκκρεμούν 37.262 φορολογικές υποθέσεις προς εκδίκαση, εκ των οποίων οι 36.318 αφορούν φορολογούμενους που είδαν τις υποθέσεις τους να απορρίπτονται από την Επιτροπή.