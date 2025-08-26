Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Το 8ωρο στο «μικροσκόπιο» – Τι ισχύει με το 13ωρο και τις υπερωρίες

Ημερήσια εργασία 13 ωρών σε έναν εργοδότη, 10ωρη ημερήσια εργασία για τέσσερις μέρες την εβδομάδα, υπερωρίες στην εκ περιτροπής απασχόληση, μείωση των εισφορών για υπερωρίες και υπερεργασία και προσλήψεις-εξπρές, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείο Εργασίας που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Τα συνδικάτα έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεση τους απέναντι στην κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία, ενώ η απόσυρση του νομοσχεδίου αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα αιτήματα των κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν εντός των επομένων ημερών στην Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης.

Οι βασικοί άξονες

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με το υπουργείο, έρχεται «από την αγορά εργασίας» και στοχεύει:

Στην απλοποίηση διαδικασιών και μείωση γραφειοκρατίας.

Στην ενίσχυση των εργαζομένων με νέες ρυθμίσεις για άδειες, γονικά δικαιώματα και ευέλικτο ωράριο.

Στην εντατικοποίηση ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους

Ευέλικτο ωράριο: Δυνατότητα εργασίας 4 ημερών την εβδομάδα, για όλο το έτος, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη.

Άδεια αναψυχής: Επιμερισμός σε περισσότερες περιόδους μέσα στο ίδιο έτος.

Επιδόματα: Το γονικό επίδομα κατοχυρώνεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Επεκτείνεται και σε ανάδοχες μητέρες.

Υπερωρίες: Προσαύξηση 40% για εργασία πέραν του ωραρίου, ενώ σε περίπτωση μη δήλωσης, η προσαύξηση φτάνει στο 120%.

13ωρη εργασία: Δεν καταργείται το 8ωρο – η 13η ώρα προβλέπεται μόνο με τη συναίνεση του εργαζομένου και με αυξημένες αποδοχές.

Υγεία & ασφάλεια: Υποχρεωτικός συντονιστής σε τεχνικά έργα, εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες.

Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Απλοποιημένες προσλήψεις με fast-track διαδικασίες για ορισμένου χρόνου έως 2 ημερών.

Κατάργηση εντύπων που ήδη δηλώνονται στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Εφαρμογή τύπου myErgani για εργοδότες.

Απαλλαγές εισφορών σε υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες.

Το «καυτό» θέμα: οι 13 ώρες

Το υπουργείο διευκρινίζει πως δεν καταργείται το 8ωρο. Η υπερωριακή απασχόληση μέχρι τις 13 ώρες ισχύει μόνο με τη συγκατάθεση του εργαζομένου και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα όρια ανάπαυσης (11 ώρες ημερησίως, 48 ώρες εβδομαδιαίως).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: εργαζόμενος που αμείβεται με 8 ευρώ την ώρα, σε 13ωρη απασχόληση με έναν εργοδότη θα λάβει 119 ευρώ αντί για 104 ευρώ που θα έπαιρνε δουλεύοντας σε δύο εργοδότες.

Επιπτώσεις στην ασφάλιση

Το υπουργείο τονίζει ότι οι αλλαγές στις εισφορές έχουν οδηγήσει σε αύξηση εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία – +32% από υπερωρίες και +38% από νυχτερινά και αργίες στο πρώτο τρίμηνο εφαρμογής.

Συλλογικές συμβάσεις

Παράλληλα με το νέο νομοσχέδιο, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για νέες συλλογικές συμβάσεις. Ήδη έχουν υπογραφεί ΣΣΕ σε τράπεζες, ξενοδοχεία και στη βιομηχανία μετάλλου μετά από 12 χρόνια, με όρους που ξεπερνούν τις ατομικές συμβάσεις.