Επίδομα 100 ευρώ: Ξεκίνησε η πληρωμή σε 80.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Ξεκίνησε η πληρωμή του επιδόματος των 100 ευρώ για το πρόγραμμα συμπερίληψης που υλοποίησε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ειδικότερα, πρόκειται για αποζημιώσεις προς τους εργαζομένους που συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Εργαζομένων Επιχειρήσεων σε Θέματα Διαφορετικότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στον Χώρο Εργασίας.



Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των συμμετεχόντων που:

ολοκλήρωσαν την ασύγχρονη εκπαίδευση διάρκειας 3 ωρών και

πέτυχαν στο τεστ αξιολόγησης με βαθμολογία τουλάχιστον 70%.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, είχε στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας ίσης μεταχείρισης στους εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέα, μέσα από την εκπαίδευση 80.000 εργαζομένων.

«Ο σχεδιασμός του προγράμματος έγινε με τρόπο απλό, ευέλικτο και άμεσα προσβάσιμο. Και η εντυπωσιακή συμμετοχή απέδειξε ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να κάνει βήματα μπροστά. Σήμερα, με την έναρξη καταβολής της αποζημίωσης στους συμμετέχοντες, ολοκληρώνεται μια σημαντική φάση. Όμως το ουσιαστικό κέρδος είναι η ευαισθητοποίηση, η ενσυναίσθηση και η αλλαγή φιλοσοφίας στο εργασιακό περιβάλλον. Η συμπερίληψη δεν είναι θεωρία. Είναι πράξη. Και το Υπουργείο μας θα συνεχίσει να επενδύει σε πολιτικές που την κάνουν αυτονόητη καθημερινότητα», τόνισε μεταξύ άλλων η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.



Από την πλευρά της, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη ευχαρίστησε θερμά τους χιλιάδες συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και υπογράμμισε ότι η καταβολή του επιδόματος αποτελεί «μια έμπρακτη αναγνώριση της συμβολής τους σε ένα πιο δίκαιο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον».