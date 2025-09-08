Κίνηση: «Εφιάλτης» χιλιομέτρων στον Κηφισό - Δύσκολα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό

Με μποτιλιάρισμα ξεκινάει η Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου για όσους οδηγούς κινούνται σε οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου με την υπομονή τους να δοκιμάζεται ώρα με την ώρα.

Από νωρίς, η κίνηση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα τόσο στον Κηφισό, στους δρόμους της Αθήνας αλλά και στις κεντρικές λεωφόρους.

Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισού, οι οδηγοί κινούνται με σχετικά χαμηλές ταχύτητες καθώς παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και τη λεωφόρο Αθηνών και στα δυο ρεύματα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί κομφούζιο στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού αλλά και στο ύψος της Συγγρού κυρίως στην περιοχή γύρω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός στο ύψος της λεωφόρου Αμαλίας.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.

Παράλληλα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο λιμάνι του Πειραιά επικρατεί επίσης κομφούζιο αφού περιμετρικά παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10΄-15΄από Μεταμόρφωση( είσοδο από Λαμία) έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.