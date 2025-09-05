Όταν η κίνηση λέει... «καλημέρα» - Της «υπομονής» Κηφισός, Λ. Αθηνών και κέντρο

Κίνηση: Τελευταία μέρα της εβδομάδας σήμερα (5/9) και οι δρόμοι της πόλης μπήκαν από νωρίς σε ρυθμούς… μποτιλιαρίσματος. Αν πρόκειται να βγείτε στον δρόμο πάρτε μια βαθιά ανάσα, οπλιστείτε με υπομονή και θυμηθείτε: λίγες ώρες έμειναν μέχρι το Σαββατοκύριακο!

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών, καθώς από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ενώ και το κέντρο της Αθήνας απαιτεί... γερά νεύρα, καθώς πολλοί δρόμοι έχουν έντονο μποτιλιάρισμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Την ίδια στιγμή, στο «κόκκινο» είναι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Και στην Αττική Οδό αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος κόμβου Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς νωρίτερα συγκρούστηκαν δύο οχήματα.

Σύγκρουση δύο οχημάτων ύψος κόμβου Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αναμένονται καθυστερήσεις. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 5, 2025

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφορική δυσχέρεια παρατηρείται»:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη Mεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω ενώ στην άνοδο δυσχέρεια παρατηρείται από το Περιστέρι μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από το Χαλάνδρι μέχρι τον Φάρο Ψυχικού, ενώ στην άνοδο από το ύψος του Γηροκομείου μέχρι το Χαλάνδρι.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου στην κάθοδο, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Μεσογείων ανά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Από την Αγία Παρασκευή μέχρι το ύψος του Πεντάγωνου στην κάθοδο και από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι το ύψος του Χολαργού στην άνοδο.

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα.

Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο μέχρι το ύψος του Χίλτον.

Στη λεωφόρο Αρδηττού

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στο στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όπως επίσης και στην Περ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας, 10'-15΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10'-15' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στην Περ. Υμηττού: 15'-20' Αγία Παρασκευή-Κηφισίας.