Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Βουλιαγμένης - Τροχαίο στο ύψος του Αλίμου

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται από το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της οδού Δωδεκανήσου, στην περιοχή του Αλίμου, λόγω εκτροπής Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Για την απομάκρυνση του οχήματος έχει κληθεί γερανός, με αποτέλεσμα να παραμένουν κλειστές η αριστερή και η μεσαία λωρίδα στο ρεύμα ανόδου προς Αθήνα.

Η κίνηση διεξάγεται μόνο από τη δεξιά λωρίδα, γεγονός που έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στο σημείο.