Αίσιο τέλος με τον δύτη που εγκλωβίστηκε σε θαλάσσιο πηγάδι στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης!

Σώος και αβλαβής εντοπίστηκε ο 34χρονος δύτης που είχε εγκλωβιστεί στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με το λιμενικό, δύο δύτες πραγματοποίησαν κατάδυση σε ένα θαλάσσιο πηγάδι, στην περιοχή Λιμανάκια. Από αυτούς, ο ένας κατάφερε να αναδυθεί, ενώ ο δεύτερος δεν βγήκε, πιθανότατα λόγω ισχυρών υποβρύχιων ρευμάτων που τον παρέσυραν.



Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην περιοχή επιχείρησαν τέσσερις βατραχάνθρωποι του Λιμενικού, καθώς και ιδιώτες δύτες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ο αγνοούμενος.