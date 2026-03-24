Ώρες αγωνίας στα Λιμανάκια: Οι γονείς του 34χρονου πιλότου περιμένουν ένα θαύμα πάνω από το «πηγάδι»

Εκ μέρους του προέδρου της Ένωσης Πληρωμάτων, Γιώργου Βάλλη, δόθηκε στη δημοσιότητα επιπλέον υλικό σχετικά με τις συνεχιζόμενες έρευνες για τον αγνοούμενο δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού του 34χρονου, ο οποίος αγνοείται στο θαλάσσιο «πηγάδι» της περιοχής. Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών που κινούνται μεθοδικά, ερευνώντας κάθε πιθανό σημείο.

Ο έμπειρος πιλότος που «φυλακίστηκε» στον βυθό: Σπηλαιοδύτες «χτενίζουν» το «πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης pic.twitter.com/2qzhTwYDMe — Flash.gr (@flashgrofficial) March 24, 2026

Η αγωνία της οικογένειας

Στο σημείο βρίσκονται διαρκώς οι γονείς του αγνοούμενου, παρακολουθώντας με αγωνία την εξέλιξη των επιχειρήσεων και ελπίζοντας σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Όσο περνούν οι ώρες, η ανησυχία εντείνεται, ενώ οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό του έμπειρου δύτη.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές από την Κυριακή, ο 34χρονος - πιλότος στο επάγγελμα και έμπειρος δύτης - είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με ακόμη ένα άτομο, με σκοπό την υποθαλάσσια εξερεύνηση.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι, όταν ο συνοδός του κατάφερε να αναδυθεί μόνος του και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο δύτης ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του σχηματισμού.

Το επικίνδυνο «πηγάδι»

Το σημείο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την ακτή και περιλαμβάνει το γνωστό υποθαλάσσιο «πηγάδι» βάθους περίπου 28 μέτρων. Πρόκειται για έναν σχηματισμό με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε υποθαλάσσιες σπηλιές, ενώ τα ισχυρά υπόγεια ρεύματα καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνη κάθε προσπάθεια προσέγγισης.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.

Οι συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται εξαιρετικά απαιτητικές, τόσο λόγω του μεγάλου βάθους όσο και εξαιτίας των έντονων υποθαλάσσιων ρευμάτων, που δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των διασωστών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος διέθετε εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου για 3 έως 5 ώρες, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ για την ευκολότερη κίνησή του.