Νεκρός στο «πηγάδι του διαβόλου» εντοπίστηκε ο 34χρονος δύτης που είχε εξαφανιστεί στη Βουλιαγμένη

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εξαφάνιση του 34χρονου δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο «πηγάδι του διαβόλου» όπου είχε καταδυθεί μαζί με φίλο του την Κυριακή (22/3).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε σε σημείο με εξαιρετικά δύσκολη πρόσβαση στο υποθαλάσσιο σπήλαιο.

Η επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού του είναι ιδιαίτερα απαιτητική και θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο (28/3), καθώς πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για τους δύτες που θα επιχειρήσουν στο σημείο.

Σημειώνεται ότι το «πηγάδι του διαβόλου» αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία κατάδυσης στον ελλαδικό χώρο, με 4 θανάτους να έχουν καταγραφεί εκεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου, όταν ο 34χρονος αποφάσισε να πραγματοποιήσει υποθαλάσσια εξερεύνηση μαζί με έναν συνάδελφό του. Οι δύο άνδρες κατευθύνθηκαν στο «πηγάδι του διαβόλου».

Ωστόσο, μετά από λίγο, ο συνάδελφός του επέστρεψε μόνος του στην επιφάνεια και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο 34χρονος μάλλον παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του υποθαλάσσιου σχηματισμού.

Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, με συμμετοχή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος δύτης διέθετε ειδικό εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου για χρονικό διάστημα περίπου 3 έως 5 ωρών, αλλά και υποβρύχιο σκούτερ, το οποίο χρησιμοποιείται για ευκολότερη μετακίνηση κατά τη διάρκεια των καταδύσεων.

Ο 34χρονος ήταν επαγγελματίας πιλότος και κυβερνήτης της Πολιτικής Αεροπορίας, εργαζόταν σε ελληνοϊταλική εταιρεία και ζούσε μόνιμα στη Βούλα.