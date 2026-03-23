Αγωνία για τον δύτη που εγκλωβίστηκε σε πηγάδι στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης - Συνεχίζονται οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αναζήτησης του 34χρονου δύτη που χάθηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Όπως έγινε γνωστό από χθες, ο άνδρας, ο οποίος είναι πιλότος και έμπειρος δύτης, είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με ακόμη ένα άτομο για εξερεύνηση σε βάθος.

Το σημείο απέχει λίγα μέτρα από την ακτή και περιλαμβάνει το γνωστό θαλάσσιο «πηγάδι» βάθους περίπου 28 μέτρων, με γεωλογικά χαρακτηριστικά που θυμίζουν υποθαλάσσιες σπηλιές και επικίνδυνα υπόγεια ρεύματα, τα οποία δυσχεραίνουν κάθε προσπάθεια πρόσβασης.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο συνοδός δύτης κατάφερε να αναδυθεί μόνος και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, εκφράζοντας φόβους ότι ο 34χρονος έχει πιθανότατα εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του σχηματισμού.

Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη του Λιμενικού, με πλωτό σκάφος, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένους σπηλαιοδύτες από ιδιωτικά συνεργεία.

Οι συνθήκες στο σημείο χαρακτηρίζονται εξαιρετικά δύσκολες, λόγω του μεγάλου βάθους και των ισχυρών υποθαλάσσιων ρευμάτων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος διέθετε εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου για 3 έως 5 ώρες, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ για την ευκολότερη κίνησή του.